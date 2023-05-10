На Среднем Урале за сутки спасатели ликвидировали 20 лесных пожаров площадью более 4,6 тысячи гектаров

Специалисты продолжают круглосуточную борьбу с пожарами в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специалисты за прошедшие сутки ликвидировали 20 лесных пожаров на площади более 4,6 тысячи гектаров. Кроме того, локализовано 20 пожаров на площади более 23 тысяч гектаров.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, распространение огня удалось остановить на части территорий под Верхней Пышмой, Асбестом, Ревдой, в Слободо-Туринском районе. За сутки в регионе возникло 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тысячи гектаров. Причиной большинства возгораний специалисты называют небрежное обращение людей с огнем.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов оперативно мониторить ситуацию с пожарами, а также определить, в чьем ведомстве находятся те земли, где отмечено горение.

На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением главы региона. Не допускается использование открытого огня, разведение костров. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного участка.

Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

Уголовная ответственность грозит за уничтожение или повреждение леса, повлекшее значительный ущерб в результате неосторожного обращения с огнем: штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если выяснится, что лес поврежден в результате поджога, то наказанием станет штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

О возгорании нужно сообщить по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112, либо передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области до 15 мая продлили запрет на охоту из-за сложной пожарной обстановки.

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