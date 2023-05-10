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Общество
10 мая 2023, 12:57

Авиационная группировка продолжает работать на ликвидации лесных пожаров в Свердловской области

  Олеся Касперович
Вертолеты и самолеты МЧС, Росгвардии и Минобороны РФ тушат пожары в регионе

Авиация привлечена для тушения крупных и труднодоступных очагов возгорания. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Авиационная группировка МЧС РФ, Минобороны РФ, Росгвардии и Авиалесоохраны сегодня, 10 мая, направлена на тушение пожаров на Среднем Урале.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По информации департамента информационной политики региона, вертолет Ми-8 МЧС России тушит очаги в Белоярском городском округе. В Березовском городском округе работает такой же вертолет Минобороны РФ. Вертолет Авиалесоохраны направлен в Невьянский и Артемовский городские округа. А вертолет Росгвардии — в Режевской городской округ.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Самолет Бе-200 МЧС России сбрасывает воду на возгорания в Невьянском городском округе, а самый крупный противопожарный самолет в мире Ил-76 МЧС России работает в Талицком и Тугулымском городских округах. Он может за один раз сбросить на очаг пожара до 42 тонн воды. Такие самолеты направляют обычно на самые труднодоступные и крупные пожары.

Жителей просят оперативно сообщать о возгораниях по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112. Также передать фотографию дыма или огня можно с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, специалисты за прошедшие сутки ликвидировали 20 лесных пожаров на площади более 4,6 тысячи гектаров. Кроме того, локализовано 20 пожаров на площади более 23 тысяч гектаров.

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Областная газета Свердловской области

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