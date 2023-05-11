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11 мая 2023, 20:02

В Екатеринбурге открылся центр патриотического воспитания, созданный по поручению Владимира Путина

Подростки

Центр разместился на базе Свердловского областного педагогического колледжа. Фото: Алексей Кунилов

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания начал работать 11 мая в Екатеринбурге в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина. В нем могут заниматься любые желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

Напомним, в сентябре 2022 года глава государства распорядился открыть такие центры на базе региональных отделений Российского союза боевых искусств. Свердловская область вошла в пилотный проект вместе с 11 другими регионами.

"Сегодня важное мероприятие, на мой взгляд. Во все времена в России дух, характер, патриотизм являлись самыми востребованными качествами молодого человека. Именно их будет воспитывать новый центр", — отметил на открытии вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

На начальном этапе центр разместился на базе Свердловского областного педагогического колледжа. В нем оборудованы спортивный зал, стадион, скалодром, зал для тяжелой атлетики.

По словам главы правления АНО "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" Сергея Авакянца, цель работы — помочь молодым людям в формировании личностных качеств гражданина, патриота, который гордится своей Родиной.

"Мы не готовим будущих военных — об этом речи не идет. Мы воспитываем определенные качества настоящего мужчины, который осознанно любит родину и готов в любой момент защитить свою семью", — рассказал Сергей Авакянц.

В центре военно-спортивной подготовки работают инструкторы после многоступенчатого обучения и подготовки. Они будут проводить занятия по военно-спортивной подготовке, лекции по истории Отечества, затрагивающие вопросы национальной безопасности, геополитические проблемы. Также будут организованы смены в формате летних лагерей.

Напомним, ранее в пожарных частях Свердловской области состоялась всероссийская патриотическая акция "Окна Победы".

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Областная газета Свердловской области

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