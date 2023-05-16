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16 мая 2023, 15:43

Евгений Куйвашев и Александр Куренков поблагодарили пожарных за работу в Сосьве

Встреча с пожарными

Евгений Куйвашев и Александр Куренков в ходе рабочего визита в Сосьву встретились в пожарными. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках рабочего визита в Сосьву с отрядом противопожарной службы № 6 встретились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков.

Они еще раз поблагодарили огнеборцев за оперативную и слаженную работу. Благодаря действиям пожарных в Сосьве не был нанесен более серьезный урон инфраструктуре, передает департамент информационной политики региона. 

Сегодня Евгений Куйвашев и Александр Куренков также оценили темпы работ на строительных площадках Сосьвы. В поселке возводят новую трехэтажку и индивидуальные модульные дома для погорельцев. Всего будет построено 63 частных дома. Завершить все работы в Сосьве подрядчики должны за один строительный сезон.

Ранее Евгений Куйвашев и Александр Куренков обсудили с жителями Таежного восстановление поселка.

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Областная газета Свердловской области

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