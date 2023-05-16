С погорельцами из Сосьвы встретились Евгений Куйвашев и Александр Куренков

Жилищный вопрос, порядок выплаты компенсаций и другие вопросы обсудили губернатор и глава МЧС России на встрече с жителями Сосьвы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Порядок выплат компенсаций и получение жилья взамен сгоревшего обсудили на встрече с пострадавшими от пожара жителями Сосьвы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков.

По данным департамента информационной политики региона, жителям Сосьвы уже перечислили различные выплаты, общая сумма которых составила 36,455 миллиона рублей. В поселке активно возводят многоквартирную трехэтажку и индивидуальные модульные дома.

Также на встрече с погорельцами обсудили тему строительства нового комплекса лечебно-исправительного учреждения на месте сгоревшего здания. Объект является значимым, поскольку обеспечивает поселок рабочими местами.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Евгений Куйвашев обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать решение о возведении нового комплекса. Глава государства поручил детально проработать финансовые вопросы.

"Как показывает практика, восстановить и построить сегодня легче всего. Сегодня самое главное, чтобы все были справедливо удовлетворены. Для этого проводим регулярные встречи с жителями пострадавших населенных пунктов. Я благодарен министру Александру Вячеславовичу Куренкову за то, что он сам лично приезжает, и многие вопросы снимаются, хотя мы видим, что больше половины вопросов уже не касаются прошедших пожаров. Здесь много еще работы, а насчет строительства — те обещания, которые мы давали и Президенту, и гражданам, мы обязательно выполним", — сказал губернатор Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кроме этого, Евгений Куйвашев поручил местным властям совместно с жителями решить вопрос по очистке захламленных дворов в поселке. Такая обстановка недопустима в пожароопасный период.

В ходе встречи губернатор дал поручение применять индивидуальный подход к решению всех вопросов. Сейчас погорельцам помогают в восстановлении документов, новые паспорта изготовлены для всех обратившихся. Выпущены 63 банковские карты, составлены 169 индивидуальных "паспортов семьи". Двоих школьников по запросу родителей направят на отдых в загородный оздоровительный лагерь и еще 26 детей — в школьные лагеря.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Евгений Куйвашев и Александр Куренков поблагодарили пожарных за работу в Сосьве.

Еще по теме: