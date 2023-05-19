Свердловская область представила туристический потенциал региона на первом Форуме гостеприимства России

Эльмира Туканова рассказала об инструментах, позволяющих оценивать мультипликативный эффект от проведения событийных мероприятий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Позитивный опыт Свердловской области в развитии туризма и индустрии гостеприимства стал темой обсуждения на первом Форуме гостеприимства России, который проходит в Перми. Мероприятие, соответствующее задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", собрало более тысячи лидеров и новаторов туристической отрасли.

В рамках форума директор департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова рассказала об инструментах, которые позволяют оценивать мультипликативный эффект от проведения событийных мероприятий. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В 2023 году столица Свердловской области Екатеринбург отмечает 300-летие. Фестивальная неделя, посвященная юбилею, пройдет с 12 по 19 августа. Жителей и гостей города ожидает множество мероприятий, в числе которых выставки мастеров, перформансы с дополненной реальностью, традиционные концертные программы", — рассказала Эльмира Туканова.

По ее словам, центральными событиями праздника станут фестиваль уличных театров "Лица улиц", фестиваль театра "Урал Опера Балет", гастрономический фестиваль "Да, шеф", выступление танцевального коллектива TODES, концерт Валерия Гергиева с Уральским академическим филармоническим оркестром.

Эльмира Туканова рассказала участникам форума о развитии межрегионального сотрудничества в сфере туризма. Одним из первых крупных проектов стало формирование межрегионального эколого-туристического маршрута "Большая уральская тропа" протяженностью 1 800 километров. Она соединит Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Республику Башкортостан.

Ключевым событием Форума гостеприимства России станет гранд-финал третьего сезона главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства", который реализуется на платформе "Россия — страна возможностей" в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что жители Екатеринбурга могут выбрать вещи для капсулы времени и написать послание потомкам.

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