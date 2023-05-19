На международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге забронировано 99% площадей

Деловая программа выставки будет включать не только зарекомендовавшие себя мероприятия, но и новые события. Фото: Алексей Кунилов

За два месяца до начала Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге участники забронировали 99% площадей. На заседании оргкомитета под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова директор деловой программы мероприятия Антон Атрашкин отметил небывалый ажиотаж, о котором сообщает контакт-центр.

"Компании хотят "заскочить в последний вагон", кто-то хочет расшириться, но такой возможности уже нет. И мы еще раз подтвердили высокий международный статус нашей выставки. Помимо китайских участников и страны-партнера Республики Беларусь, ожидаем экспозиции делегаций из стран Центральной Азии, из стран Арабского мира и Юго-Восточной Азии", — приводит слова Антона Атрашкина департамент информационной политики Свердловской области.

По его сведениям, деловая программа выставки будет включать не только зарекомендовавшие себя мероприятия, но и новые события. Во второй раз пройдет форум производителей компонентов, где директора по закупкам проводят 10–15-минутные встречи с руководителями компаний-производителей. Это приводит к быстрому заключению контрактов. Впервые на ИННОПРОМ пройдет конференция по новым цифровым промышленным технологиям.

Сейчас завершается формирование деловой программы Свердловской области. Она включает в себя 54 мероприятия.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, в деловой программе ИННОПРОМ выделяется несколько тематических блоков: промышленность, инвестиции, кадры для промышленных предприятий, логистика, цифровизация, предпринимательство, развитие городской среды и другое.

"В этом году получат продолжение такие темы, впервые прозвучавшие на ИННОПРОМ в 2022 году, как развитие электротранспорта на Урале, развитие городской инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства, региональные меры поддержки. Также будут представлены тематические секции по инициированным губернатором Евгением Куйвашевым проектам: "Сухой порт" и "Уральская инженерная школа", — рассказал Вадим Третьяков.

Регистрация на выставку открыта на официальном сайте.

ИННОПРОМ — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России. Выставка проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Главная тема 2023 года — "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером стала Республика Беларусь. В феврале 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой обсудили в Екатеринбурге развитие кооперации в промышленности, а также предстоящую выставку ИННОПРОМ-2023.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев и Иван Колесников обсудили темпы реализации логистического проекта "Сухой порт" на Среднем Урале.

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