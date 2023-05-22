Евгений Куйвашев провел в Арамиле совещание из-за пострадавшего в огне многоквартирного дома

Евгений Куйвашев провел в Арамиле совещание из-за крупного пожара, случившегося здесь накануне. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Арамиль, где накануне в крупном пожаре на улице Ломоносова пострадал многоквартирный дом. Глава региона провел совещание, сообщает департамент информационной политики региона.

На встрече глава Арамильского городского округа Марина Мишарина доложила губернатору, что в пострадавшем от огня доме проведено обследование. Его восстановление признано нецелесообразным. Глава муниципалитета обратилась к Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для выплат погорельцам.

"По предложениям, которые Марина Сергеевна [Мишарина] сделала, конечно, окажем всемерную поддержку и помощь: по единой материальной выплате и по выплате финансовой помощи пострадавшим. Все это будет выверено после того, как вы определите стоимость", — сказал Евгений Куйвашев.

Возгорание на улице Ломоносова в Арамиле произошло 21 мая. На месте ЧП сотрудники МЧС определили, что пожар начался с хозяйственных построек. Из-за ветра огонь быстро распространился и перешел на многоквартирный жилой дом.

Ранее Евгений Куйвашев дал поручения по профилактике лесных пожаров в Свердловской области.

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