Губернатор поручил до конца лета обеспечить жильем арамильских погорельцев

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с погорельцами из Арамиля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Арамиле встретился с жителями пострадавшего от пожара многоквартирного дома, который не подлежит восстановлению. Глава региона поручил обеспечить погорельцев жильем до конца лета.

По данным департамента информационной политики региона, Евгений Куйвашев дал поручение предоставить погорельцам, проживавшим в доме № 7 на Ломоносова по договорам социального найма, другие квартиры. Жилье будет найдено на вторичном рынке.

Людям, у которых квартиры находились в собственности, предоставят сертификаты на приобретение нового жилья. Действие документа распространяется на территории Свердловской области. Передать жителям сертификаты глава региона поручил в течение месяца.

"Сейчас Марина Сергеевна [Мишарина, глава Арамильского городского округа] организует оформление [утраченных] документов. Я ставлю задачу, чтобы на этой неделе вы всё уже получили. Что касается жилья. Тем, кто жил по договорам соцнайма, муниципалитет купит квартиру на вторичном рынке. Собственникам будет выдан сертификат, исходя из площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра. Я дал поручение министерству строительства, чтобы вместе с застройщиками эту тему отработать. Сертификат действует на территории всей области", — сказал Евгений Куйвашев на встрече с погорельцами, которая прошла в арамильском Доме культуры.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сообщается, что уже есть версии, из-за чего начался пожар в Арамиле, виновный будет наказан.

Главе Арамильского городского округа Марине Мишариной о решении проблемы погорельцев поручено отчитываться перед губернатором в ежедневном режиме.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Евгений Куйвашев отметил, что все пострадавшие от пожара в многоквартирном доме в Арамиле получат финансовую помощь.

Еще по теме: