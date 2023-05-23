За сутки на 2,7 тысячи гектаров удалось уменьшить площадь пожаров на Среднем Урале

Сегодня в регионе действует 27 пожаров на площади 2,8 тыс. га. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки, 22 мая, специалистам удалось ликвидировать 22 лесных пожара на Среднем Урале. Их общая площадь составила 1,8 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

Специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств потушили крупные возгорания в Режевском городском округе (800 га), в Березовском городском округе (627 га), в Гаринском городском округе (252 га), в Тугулымском городском округе (38 га), в муниципальном образовании Алапаевское (23 га).

По данным департамента информационной политики Свердловской области, на 9 часов утра сегодня в регионе действует 27 пожаров на площади 2,8 тыс. га. Из них локализовано 16 возгораний на общей площади 1,6 тыс. га. Так, взяты "в кольцо" и не распространяются природные пожары в Полевском городском округе (450 га), в Березовском городском округе (105 га), в Шалинском городском округе (84 га), в Новолялинском городском округе (70 га), в Серовском городском округе (38 га), в городском округе Сухой Лог (10 га).

Борьбу с огнем ведут более тысячи человек и свыше 190 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Напомним, что на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Если пожар повредил или уничтожил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, виновным грозит уголовная ответственность.

О возгораниях свердловчан просят сообщать по бесплатным телефонам 8 800 100-94-00 или 112. Фотографию дыма или огня можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".

Накануне в Серове сотрудник МЧС задержал женщину, подозреваемую в поджоге.

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