Алексей Шмыков поручил главам отстающих в голосовании за объекты благоустройства муниципалитетов взять вопрос на личный контроль

К настоящему времени свои голоса за будущее обновление площадок отдали уже более 740 тысяч уральцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

До окончания голосования за объекты благоустройства отстающим муниципалитетам необходимо подключить все силы для того, чтобы обеспечить максимально высокое участие жителей в выборе площадок для обновления в 2024 году.

Такую задачу главам территорий поставил 25 мая на оперативном совещании правительства первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, сообщает департамент информационной политики региона.

Алексей Шмыков напомнил, что в Свердловской области уже благоустроено 1,9 тысячи городских пространств с начала реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году в 37 городских округах появится еще 46 современных общественных территорий.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Сегодня у нас есть уникальный шанс — расширить этот перечень и в следующем году подарить людям еще больше современных площадок. И не воспользоваться им просто нельзя. Прошу руководителей муниципалитетов, особенно тех территорий, где показатель вовлеченности жителей в кампанию до сих пор находится на низком уровне, взять этот вопрос на личный контроль и отнестись к нему очень серьезно", — подчеркнул Алексей Шмыков.

К настоящему времени проголосовало более 740 тысяч уральцев. 49 муниципалитетов из 55, участвующих в голосовании, уже преодолели минимальный порог для получения федеральных субсидий. С минимальным отставанием от лидеров следуют Каменск-Уральский (98,3%) и Североуральск (95,4%). В желтой зоне условного светофора — Артинский городской округ (80,9%). Последние места в рейтинге занимают Верхняя Пышма (78,6%), Алапаевск (65,5%) и Екатеринбург (39,6%).

Голосование продлится до 31 мая включительно. В нем может участвовать каждый житель старше 14 лет. Сделать это можно на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование", а также с помощью волонтеров.

Напомним, в свердловских муниципалитетах началось благоустройство территорий, победивших в голосовании в 2022 году.

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