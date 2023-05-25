Алексей Шмыков поручил главам отстающих в голосовании за объекты благоустройства муниципалитетов взять вопрос на личный контроль

До окончания голосования за объекты благоустройства отстающим муниципалитетам необходимо подключить все силы для того, чтобы обеспечить максимально высокое участие жителей в выборе площадок для обновления в 2024 году.
Такую задачу главам территорий поставил 25 мая на оперативном совещании правительства первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, сообщает департамент информационной политики региона.
Алексей Шмыков напомнил, что в Свердловской области уже благоустроено 1,9 тысячи городских пространств с начала реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году в 37 городских округах появится еще 46 современных общественных территорий.
"Сегодня у нас есть уникальный шанс — расширить этот перечень и в следующем году подарить людям еще больше современных площадок. И не воспользоваться им просто нельзя. Прошу руководителей муниципалитетов, особенно тех территорий, где показатель вовлеченности жителей в кампанию до сих пор находится на низком уровне, взять этот вопрос на личный контроль и отнестись к нему очень серьезно", — подчеркнул Алексей Шмыков.
К настоящему времени проголосовало более 740 тысяч уральцев. 49 муниципалитетов из 55, участвующих в голосовании, уже преодолели минимальный порог для получения федеральных субсидий. С минимальным отставанием от лидеров следуют Каменск-Уральский (98,3%) и Североуральск (95,4%). В желтой зоне условного светофора — Артинский городской округ (80,9%). Последние места в рейтинге занимают Верхняя Пышма (78,6%), Алапаевск (65,5%) и Екатеринбург (39,6%).
Голосование продлится до 31 мая включительно. В нем может участвовать каждый житель старше 14 лет. Сделать это можно на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование", а также с помощью волонтеров.
Напомним, в свердловских муниципалитетах началось благоустройство территорий, победивших в голосовании в 2022 году.
Еще по теме:
- Глава регионального минЖКХ призвал свердловчан активнее голосовать за объекты благоустройства
- В благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников
- Татьяна Мерзлякова призвала свердловчан активнее голосовать за благоустройство городских территорий
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».