В Сосьве возведены стены первых 10 индивидуальных домов для погорельцев

В Сосьве строят для погорельцев многоквартирный и индивидуальные дома. Фото: Анатолий Ероховец

В Сосьве возведены стены первых 10 индивидуальных домов, которые строят для погорельцев по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ведется монтаж перекрытия подвального этажа многоквартирного дома.

Индивидуальные дома возводят из сборных домокомплектов. Для строительства подготавливаются котлованы, щебеночные основания, после чего ведется монтаж фундамента и стен, утепление швов. Без потолочных перекрытий смонтировано 10 коробок. Ведется работа по подготовке оснований для следующих зданий, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Анатолий Ероховец

Согласно данным министерства строительства и развития инфраструктуры региона, на стройплощадке трехэтажного дома, рассчитанного на 60 квартир, завершен монтаж сборных фундаментов, стен подвала, монтируются перекрытия. Этот этап работ строители планируют завершить к концу мая. На площадке задействовано семь единиц техники.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу завершить строительство домов за один сезон. Пострадавшим от пожаров жителям Сосьвы профильные министерства вместе с администрацией поселка помогают оформить документы для выплаты денежной компенсации за сгоревшие дома или для получения нового жилья в индивидуальном или многоквартирном доме. Евгений Куйвашев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны быть справедливо удовлетворены.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В июне сборные домокомплекты будут доставлены в поселок Таежный, жители которого также пострадали от природного пожара.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал дополнительные поручения по профилактике пожаров по итогам работы в поселке Малышева.

Еще по теме: