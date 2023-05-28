Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может провоцировать развитие диабета

Диабет зачастую протекает бессимптомно, поэтому необходимо обращать внимание даже на незначительные отклонения в состоянии здоровья. Фото: Полина Зиновьева

Новая коронавирусная инфекция может провоцировать развитие диабета, сообщает департамент информационной политики региона. Прямую взаимосвязь этих двух заболеваний подтвердили современные медицинские исследования. Уже фиксируется увеличение числа пациентов с сахарным диабетом после перенесенного COVID-19.

"COVID-19 вносит дисбаланс в иммунную систему, запускает ряд реакций, которые приводят к нарушению углеводного обмена. Человек, который прежде не находился в зоне риска, не страдал ожирением, вел здоровый образ жизни, но переболел новой коронавирусной инфекцией, может заболеть сахарным диабетом, причем как первого, так и второго типа", — рассказала врач-эндокринолог поликлиники № 1 Центральной городской клинической больницы № 3 города Екатеринбурга Юлия Глазунова.

Врачи рекомендуют уральцам пристально следить за своим здоровьем и в случае даже незначительных изменений в своем состоянии обращаться к врачу, поскольку диабет является причиной многих проблем, в том числе сердечно-сосудистых нарушений. Кроме того, из-за повышенного сахара повреждаются мелкие нервы, сосуды, ухудшается зрение, начинаются проблемы с почками, сердцем. Может возникнуть полинейропатия — осложнение, при котором немеют руки и ноги, возникают судороги. Качество жизни существенно снижается. Поэтому борьба с этими заболеваниями является важнейшей задачей национального проекта "Здравоохранение".

Стоит отметить, что диабет второго типа, в отличие от первого, проходит практически бессимптомно. Насторожить может сухость во рту, утомляемость, изменение массы тела в любую сторону без видимых причин. Самый существенный симптом — это частые мочеиспускания. Если за ночь вы ходите в туалет несколько раз, то необходимо обратиться к врачу.

Добавим, что в зоне риска не только люди, переболевшие COVID-19, но и все старше 45 лет. Необходимо ежегодно проходить скрининг-контроль: сдавать кровь на сахар и контролировать его уровень.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении пандемии коронавируса.

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