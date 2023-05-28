Контрольные группы продолжают круглосуточно патрулировать леса и прибрежные зоны во всех свердловских муниципалитетах

Патрульные группы из числа добровольцев, пожарных инспекторов, сотрудников полиции и администрации контролируют въезды в леса и на территории отдыха. Фото: telegram-канал главы Березовского ГО Евгения Писцова

В эти выходные по поручению губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева усилена профилактическая работа с пожарами в регионе. В каждом муниципалитете сформированы патрульные группы как из числа пожарных инспекторов, так и добровольцев. Они круглосуточно дежурят, особенно в популярных местах отдыха.

"Граждане Артемовского городского округа продолжают нарушать особый противопожарный режим, который введен с 14 апреля. Сотрудники администрации Артемовского городского округа, МЧС, ОМВД, добровольцы, волонтеры, общественники с 26 мая круглосуточно проводят рейды вдоль лесных участков. Результаты последней (неутешительной) проверки: составлено 2 протокола об административном правонарушении", — сообщается сегодня на официальной странице Артемовского городского округа в соцсети "ВКонтакте".

Фото: официальная группа Артемовского городского округа в соцсети "ВКонтакте"

Здесь кроме патрульных групп с начала июня будет задействована беспилотная авиационная система МЧС России. Наблюдение с помощью квадрокоптера позволит вести контроль за большей территорией, включая берега рек, озер.

В Березовском городском округе более 170 человек, среди которых сотрудники полиции и администрации, добровольцы, казаки, члены общества охотников и рыболовов контролируют въезды в леса и дороги к водоемам.

Фото: telegram-канал главы Березовского ГО Евгения Писцова

"63 группы защищают природу от посягательств рыбаков-браконьеров и просто недобросовестных отдыхающих. Выезд на отдых, охоту, рыбалку в лесные массивы и к водоемам запрещен, он опасен как для природы, так и для человека. Спасибо каждому, кто сегодня стоит на посту и несет ответственную вахту", — написал в своем telegram-канале глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Также патрульные группы работают в Ирбите. Они проводят профилактические беседы и благодарят всех, кто соблюдает правила, отмечая, что большинство ирбитчан ответственно подходят к требованиям противопожарного режима, отдыхая на природе, не разводят костры.

В Асбесте далеко не все с пониманием относятся к необходимости соблюдения ограничительных мер.

Фото: официальная страница главы Асбестовского городского округа Натальи Тихоновой в соцсети "ВКонтакте"

"Несмотря на жаркую погоду, многие воздержались от посещения водоемов и лесов. Так, на "Бодрости" сегодня нет ни рыбаков, ни отдыхающих. Здесь также работают маневренные и контрольные группы. И все-таки не все из нас придерживаются необходимых правил. За сегодняшний день 7 протоколов об административном правонарушении определены в отношении физических лиц. К сожалению, еще не все асбестовцы внимательны к тому, что происходит вокруг", — отметила в своих соцсетях глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.

Напомним, основная задача профилактических рейдов — не допустить возникновения новых возгораний. За последние сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров сократили почти в 5 раз.

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