За сутки на Среднем Урале ликвидировали 10 лесных пожаров

В Свердловской области сокращена площадь природных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки удалось ликвидировать 10 природных пожаров на площади 534 гектара. Борьбу с огнем вели специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, сообщает департамент информационной политики региона.

Возгорания потушены:

в Асбестовском городском округе (350 га);

в городском округе ЗАТО Свободный (91 га);

в Талицком городском округе (1,8 га);

в Тугулымском городском округе (1 га);

в Гаринском городском округе (1 га).

По данным на 29 мая, в Свердловской области зафиксированы 13 природных пожаров, охвативших площадь 2,8 тысячи гектаров, из них 7 возгораний (439 га) локализованы.

Огонь взят в кольцо и не распространяется:

в Махневском муниципальном образовании (434 га);

в городском округе Сухой Лог (10 га);

в Березовском городском округе (9 га);

в Верхотурском городском округе (5 га).

На борьбу с огнем привлечены 700 человек, задействовано 80 единиц техники и специальная авиация.

Причиной большинства пожаров в Свердловской области является человеческий фактор. Возгорания происходят от палов сухой травы, непотушенных костров и мангалов, а также из-за других нарушений правил пожарной безопасности.

"В результате пожаров выгорают леса, болота, места обитания диких животных. Если такие крупные дикие животные, как лось, кабан, медведь, косуля могут избежать пожара, то братья их меньшие: зайцы, лисицы, енотовидные собаки, барсуки — погибают. Погибает большое количество птиц, молодые выводки, кладки. Департамент по охране животного мира Свердловской области просит отказаться граждан от посещения лесов. Уменьшив количество посещений, мы сможем минимизировать количество возгораний в результате неосторожного обращения с огнем. Спасем флору и фауну Свердловской области", — отметил государственный инспектор департамента по охране животного мира Свердловской области Сергей Косарев.

На Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем. Также в регионе до 1 июня приостановлен сезон весенней охоты, введены ограничения на посещение ряда природных и лесных парков. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе усилена работа контрольных групп, которые патрулируют популярные у горожан места отдыха, въезды в лесопарки, участки вдоль дорог, прибрежные территории, турбазы, кемпинги и пляжные комплексы. В этой работе задействованы свыше 4 тысяч патрульно-контрольных групп.

Отметим, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима действуют штрафы, их сумма составляет:

для граждан — до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

О возгораниях необходимо сообщать по телефонам 8 800 100 94 00 и 112. Также передать фотографию дыма или огня можно через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, контрольные группы продолжают круглосуточно патрулировать леса и прибрежные зоны во всех свердловских муниципалитетах.

Еще по теме: