К юбилею Екатеринбурга на проспекте Ленина появятся обелиски "Московской заставы"

Обелиск будет установлен на входе в аллею на проспекте Ленина со стороны улицы Московской. Фото: Павел Ворожцов

Проект воссоздания обелисков "Московской заставы" к юбилею Екатеринбурга презентовали директор Управления заказчика по капитальному ремонту Лариса Глызина и директор музея архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета Елена Штубова.

По словам Ларисы Глызиной, проект является логическим завершением градостроительной идеи воссоздания верстовых столбов на западной и восточной границах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Эскизный проект "Московской заставы" разработан в 2021 году. Обелиск будет установлен на входе в аллею на проспекте Ленина со стороны улицы Московской. Это 2 четырехгранные пирамиды с навершием в виде двуглавого орла. Нижняя часть их вырезана из южно-султаевского гранита красно-коричневого цвета с черными вкраплениями. Верхняя часть — из серого сибирского и исетского гранитов. На центральном фасаде будет установлена информационная плита. Высота обелисков — более 6 метров. Работы по установке завершатся к 1 августа 2023 года.

По информации Елены Штубовой, обелиски повторяют образ исторических верстовых столбов, установленных в 1824 году к приезду императора Александра I. Это были так называемые начально-конечные столбы, обозначавшие въезд и выезд на западной и восточной границах города.

Отметим, что в 1984 году обелиски были восстановлены на пересечении улиц Декабристов и Восточной.

Первые верстовые столбы появились в XVII веке во времена царствования Алексея Михайловича Романова. При прокладке дороги от Москвы до царской резиденции в Коломенском были установлены гранитные и мраморные усеченные пирамиды. Расстояние между ними составляло версту (1066,8 метра). Бум дорожного строительства пришелся на время правления Петра I, который издал указ об установке верстовых столбов между всеми крупными городами. В 1817 году из-за дороговизны материала Александр I распорядился заменить гранитные столбы на деревянные, окрашенные в косую черно-белую полоску. Такой образец установлен в Литературном квартале Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, что в метрополитене Екатеринбурга откроют выставку детских рисунков к 300-летию города.

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