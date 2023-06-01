Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки для погорельцев из Сосьвы и Таежного

Погорельцам из Сосьвы и Таежного предоставят единовременные выплаты на новое жилье. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня на заседании регионального правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки погорельцам из Сосьвы и Таежного. Прежде всего речь идет о порядке предоставления жилья, сообщает департамент информационной политики региона.

В постановлении прописано, что жители Сосьвы могут получить единовременную выплату, чтобы купить в Свердловской области готовое жилье взамен сгоревшего либо построить квартиру или дом. Сумма выплаты будет зависеть от площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра на вторичном рынке.

Также жители поселка могут выбрать квартиру в многоквартирном доме, который возводят в Сосьве по поручению губернатора Свердловской области. Ее общая площадь должна быть не менее общей площади утраченного жилья. Однако если же сгоревший дом имел общую площадь более 42,8 квадратных метров, то собственник или наниматель может претендовать на строительство индивидуального дома. Площадь нового дома также зависит от площади сгоревшего. Всего предусмотрено четыре категории домов: 42,8 квадратных метра, 54,2 квадратных метра, 72,3 квадратных метра, 90,7 квадратных метра.

Как прописано в постановлении, решение о предоставлении выплаты, квартиры или дома взамен сгоревшего имущества принимает муниципалитет на основе заявления погорельцев.

Для жителей поселка Таежный Махневского муниципального образования предусмотрено предоставление только вновь построенных индивидуальных жилых домов. Строительные работы уже идут: изготавливаются свайные фундаменты, которые уже в выходные планируется завезти на площадку.

Чтобы получить поддержку, жители Сосьвы и Таежного должны написать заявление о предоставлении одной из выбранных мер в местную администрацию. Принятое сегодня постановление также определяет перечень документов, которые необходимы, чтобы получить помощь.

Напомним, с погорельцами из Сосьвы встретились Евгений Куйвашев и Александр Куренков.

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