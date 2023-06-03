Контрольные группы, организованные по поручению Евгения Куйвашева, фиксируют нарушения особого противопожарного режима

По всей территории Свердловской области в эти выходные выставлены усиленные посты, призванные не допустить любителей отдыха на природе к лесам и водоемам. Этого требует особый противопожарный режим, введенный по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
"Ведется обход лесных и прибрежных территорий, берега водоемов сотрудники ГИМС патрулируют со стороны акваторий. Также профилактическая работа выполняется в садовых товариществах", — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Уже зафиксированы нарушения: люди разводили огонь в нестационарных мангалах. В частности, пресечены нарушения в Березовском и Бисертском городских округах и под Первоуральском. Уполномоченные сотрудники контрольных групп составляют протоколы в отношении нарушителей. Также свердловчанам вручаются памятки по пожарной безопасности.
Кроме того, сотрудники МЧС проводят с отдыхающими профилактические беседы о правилах безопасности у воды.
Добавим, что группы, патрулирующие леса и берега водоемов, работают с 4 часов утра во всех территориальных округах Свердловской области. Их основная задача — не допустить возникновения новых возгораний. За последние сутки в регионе ликвидировано 20 лесных пожаров.
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