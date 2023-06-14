В Свердловской области за неделю на 92% сократилась площадь лесных пожаров

В регионе продолжается ликвидация пяти природных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за неделю сократилась более чем на 92%. Как сообщает департамент информационной политики региона, вечером 13 июня природные пожары продолжали действовать на территории 72 гектаров. Неделей ранее этот показатель был 932 гектара.

Так, за сутки в регионе ликвидированы 4 природных пожара на общей площади 54,5 гектара в Каменском, Невьянском, Нижнетуринском городских округах, Камышловском муниципальном районе.

Продолжается ликвидация 5 природных пожаров: в Гаринском районе (8 га), в Ивдельском городском округе (0,2 га), в Камышловском муниципальном районе (41 га), в городском округе Первоуральск (0,5 га).

Борьбу с огнем ведут более 120 человек, привлечено свыше 20 единиц спецтехники.

Напомним, по решению Евгения Куйвашева для свердловских лесничеств закупят новые радиостанции.

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