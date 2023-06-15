В Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим

Документ устанавливает запрет на посещение лесов, в том числе на транспорте. Фото: Павел Ворожцов

Из-за сухой погоды и отсутствия прогнозов по улучшению метеорологической обстановки особый противопожарный режим на Среднем Урале продлен до 6 июля. Соответствующее постановление принято 15 июня на заседании правительства региона.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, документ устанавливает запрет на посещение лесов, в том числе на транспорте. Исключение сделано для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах.

Отметим, что принятые меры по ликвидации природных пожаров привели к значительному снижению количества и площади возгораний на Среднем Урале. Это позволило муниципалитетам снимать ранее введенный ими режим чрезвычайной ситуации. Такие решения приняты в семи муниципалитетах. Режим ЧС продолжает действовать в трех муниципальных образованиях.

"Режим чрезвычайной ситуации [в населенных пунктах] мы снимаем. Но у нас продолжает действовать особый противопожарный режим, исходя из неблагоприятных метеорологических условий и того, что у нас продолжают возникать пожары", — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Особый противопожарный режим вводит повсеместный запрет на использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. В период действия режима нельзя разводить костры и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Нельзя проводить любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварку, а также запускать фейерверки и проводить фаер-шоу. Запрет не распространяется на растопку бань и курение на своем участке при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале за сутки потушили 6 природных пожаров.

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