Первые победители конкурса грантов на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области начали получать средства на реализацию своих проектов

Участники проекта до конца года должны построить новые кемпинги, бассейны, оборудовать маршруты, пляжи, закупить оборудование. Фото: Павел Ворожцов

Средства на создание объектов инфраструктуры туризма Среднего Урала перечислены первым грантополучателям. Об этом в своем telegram-канале сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Участники проекта до конца года на собственные деньги, а также средства из регионального и федерального бюджетов должны построить новые кемпинги, бассейны, оборудовать маршруты, пляжи, закупить оборудование.

"Мы удивляемся масштабам предстоящего ИННОПРОМа, так как практически весь номерной фонд и апартаменты в премиальном сегменте заняты. Мало того, уже в 100 км радиусе единицы номеров доступны. А мы готовим интересную программу для наших гостей: каждый день промышленные экскурсии, спецрейс ретропоезда "Уральский экспресс", а 8–9 июля для первых гостей — самый большой гастрономический фестиваль барбекю! Организаторы даже представят гранд-макет Екатеринбурга, сделанный из еды! И деловая программа с нашими коллегами из Беларуси очень насыщенна", — написала Эльмира Туканова.

В рамках конкурса грантов на развитие туристической инфраструктуры в Свердловской области финансирование получают проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе: современных кемпингов, модульных отелей. Средства также будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих. Предусмотрены выплаты на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На воплощение своих бизнес-идей предприниматели получат от 3 до 10 миллионов рублей. Благодаря договоренностям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на эти цели выделено 332 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале стартовал конкурс на получение грантов для развития туристической инфраструктуры.

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