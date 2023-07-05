Первые победители конкурса грантов на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области начали получать средства на реализацию своих проектов

Средства на создание объектов инфраструктуры туризма Среднего Урала перечислены первым грантополучателям. Об этом в своем telegram-канале сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
Участники проекта до конца года на собственные деньги, а также средства из регионального и федерального бюджетов должны построить новые кемпинги, бассейны, оборудовать маршруты, пляжи, закупить оборудование.
"Мы удивляемся масштабам предстоящего ИННОПРОМа, так как практически весь номерной фонд и апартаменты в премиальном сегменте заняты. Мало того, уже в 100 км радиусе единицы номеров доступны. А мы готовим интересную программу для наших гостей: каждый день промышленные экскурсии, спецрейс ретропоезда "Уральский экспресс", а 8–9 июля для первых гостей — самый большой гастрономический фестиваль барбекю! Организаторы даже представят гранд-макет Екатеринбурга, сделанный из еды! И деловая программа с нашими коллегами из Беларуси очень насыщенна", — написала Эльмира Туканова.
В рамках конкурса грантов на развитие туристической инфраструктуры в Свердловской области финансирование получают проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе: современных кемпингов, модульных отелей. Средства также будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих. Предусмотрены выплаты на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На воплощение своих бизнес-идей предприниматели получат от 3 до 10 миллионов рублей. Благодаря договоренностям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на эти цели выделено 332 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале стартовал конкурс на получение грантов для развития туристической инфраструктуры.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».