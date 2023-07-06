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Общество
6 июля 2023, 10:09

В Свердловской области хирурги удалили у пациентки редкую опухоль весом 3,5 килограмма

Операция

В прошлом году при проведении УЗИ у 54-летней жительницы Красноуральска выявили опухоль, которая оказалась леймиосаркомой. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики второго хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) прооперировали 54-летнюю пациентку с редкой злокачественной опухолью. Хирурги удалили новообразование весом 3,5 килограмма, хотя ранее по результатам компьютерной томографии опухоль признали неоперабельной, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых векторов работы врачей региона, заданных национальным проектом «Здравоохранение».

В прошлом году при проведении УЗИ у 54-летней жительницы Красноуральска выявили новообразование, которое оказалось леймиосаркомой — редкой злокачественной опухолью, развивающейся из клеток гладкой мускулатуры.

«Злокачественное новообразование у пациентки было признано не поддающимся лечению оперативным путем, при этом химиотерапия не имела никакого эффекта. Но в ходе консультации, осмотра и детального анализа результатов КТ-исследования я пришел к выводу, что удалить данную опухоль все-таки возможно. Проведя консилиум и все необходимые обследования, мы, взяв на себя риск и ответственность, прооперировали пациентку», — рассказал заведующий вторым хирургическим отделением СОКБ № 1 Антон Шушанов.

Во время операции хирургу ассистировали коллеги Александр Воробьев и Наталья Попова.

Специалистам удалось радикально удалить опухоль, которая, как оказалось, лишь сместила и сдавила кишечник и сосуды, но не проросла в них, как могло показаться при рассмотрении результатов КТ-исследования.

Качественная работа бригады хирургов и анестезиолога-реаниматолога Артема Шарипова позволила пациентке быстро восстановиться, и на 10-й день женщина уже вернулась домой.

«У врачей областной больницы золотые руки. И медсестры — такие умницы. Спасибо всем огромное за то, что я живу!» — поблагодарила пациентка перед выпиской. 

Отмечается, что операция не может на 100% уберечь от рецидива, но дает возможность человеку жить дальше.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что на западе Свердловской области врачи освоили высокотехнологичную методику помощи пациентам с инсультами. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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