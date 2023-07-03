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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 июля 2023, 12:05

Свердловские врачи для выявления аллергии ежегодно проводят более 1,4 тысячи кожных тестов

Анна Петухова

По мнению Анны Петуховой, одним из наиболее информативных методов выявления причины аллергии является общий анализ крови. Фото: Павел Ворожцов

Для выявления аллергических реакций врачи уральских больниц ежегодно проводят более 1,4 тысячи кожных тестов. Эти исследования помогают определить тип заболевания и выбрать оптимальную тактику лечения в конкретном случае. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам специалистов, аллергические заболевания чаще всего начинаются в детстве. Причинами становятся высокий уровень урбанизации в регионе, большое количество промышленных предприятий, а также видовой состав цветущих растений. Эффективная диагностика и коррекция проблемы помогают вернуться к привычной жизни без ограничений тысячам маленьких и взрослых свердловчан.

Кожное тестирование, или аллергопроба, — наиболее распространенный и точный метод выявления чувствительности к различным аллергенам. Медики наносят легкие царапины на внутреннюю поверхность предплечья и помещают специально рассчитанные дозы аллергенов на поврежденный участок кожи. По выраженности местной реакции врач определяет наличие аллергии на то или иное вещество.

Как рассказала к. м. н., врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Свердловской областной клинической больницы № 1 Ирина Яковлева, применяются самые разные аллергены: домашняя пыль, пищевые продукты, различные эпидермальные, плесневые грибы и другие.

"Такое тестирование проводится не в период обострения, а в период ремиссии. Даже если у человека произойдет сильная реакция, а такое бывает крайне редко, мы всегда готовы оказать ему помощь. В этом году с помощью данной методики нами обследовано уже более 980 человек", — добавила Ирина Яковлева.

Для жителей Екатеринбурга в Центральной городской клинической больнице № 6 (ЦГКБ № 6) работает городское амбулаторно-консультативное отделение аллергологии и иммунологии. Перед тестированием в процессе сбора анамнеза медики уточняют у пациента связь имеющихся симптомов с воздействием аллергена, наличие реакций на пищу и лекарства, а также аллергических заболеваний в детстве и наследственной предрасположенности. Анамнез помогает заподозрить причину аллергии и в дальнейшем установить верный диагноз.

По словам заведующей отделением, к. м. н., врача-пульмонолога, врача аллерголога-иммунолога ЦГКБ № 6 Анны Петуховой, общий анализ крови является информативным методом. В этом случае самой важной клеткой для аллерголога-иммунолога будет эозинофил, так как он играет ключевую роль в развитии аллергического воспаления.

"Еще одним методом лабораторной диагностики является определение иммуноглобулинов E специфических в сыворотке крови — эти белковые молекулы запускают каскад аллергических реакций в организме. В текущем году мы провели уже более 500 различных исследований", — пояснила Анна Петухова.

Направить пациента в СОКБ № 1 или Городское амбулаторно-консультативное отделение аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 может лечащий врач по месту жительства при наличии медицинских показаний. В случае выявления у человека объективных признаков аллергического заболевания и неэффективности стартовой терапии врач записывает пациента на консультацию к профильным специалистам учреждения здравоохранения.

Аллергия — ошибка в работе иммунной системы, при которой безопасные для организма факторы внешней среды распознаются как враждебные. Она может поражать многие органы и системы человеческого организма, но чаще всего — дыхательные пути, кожу, желудочно-кишечный тракт.

Ранее "Областная газета" писала, что детская больница № 11 Екатеринбурга присоединилась к единой медицинской цифровой платформе.

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Областная газета Свердловской области

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