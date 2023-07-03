Свердловские врачи для выявления аллергии ежегодно проводят более 1,4 тысячи кожных тестов

По мнению Анны Петуховой, одним из наиболее информативных методов выявления причины аллергии является общий анализ крови. Фото: Павел Ворожцов

Для выявления аллергических реакций врачи уральских больниц ежегодно проводят более 1,4 тысячи кожных тестов. Эти исследования помогают определить тип заболевания и выбрать оптимальную тактику лечения в конкретном случае. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам специалистов, аллергические заболевания чаще всего начинаются в детстве. Причинами становятся высокий уровень урбанизации в регионе, большое количество промышленных предприятий, а также видовой состав цветущих растений. Эффективная диагностика и коррекция проблемы помогают вернуться к привычной жизни без ограничений тысячам маленьких и взрослых свердловчан.

Кожное тестирование, или аллергопроба, — наиболее распространенный и точный метод выявления чувствительности к различным аллергенам. Медики наносят легкие царапины на внутреннюю поверхность предплечья и помещают специально рассчитанные дозы аллергенов на поврежденный участок кожи. По выраженности местной реакции врач определяет наличие аллергии на то или иное вещество.

Как рассказала к. м. н., врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Свердловской областной клинической больницы № 1 Ирина Яковлева, применяются самые разные аллергены: домашняя пыль, пищевые продукты, различные эпидермальные, плесневые грибы и другие.

"Такое тестирование проводится не в период обострения, а в период ремиссии. Даже если у человека произойдет сильная реакция, а такое бывает крайне редко, мы всегда готовы оказать ему помощь. В этом году с помощью данной методики нами обследовано уже более 980 человек", — добавила Ирина Яковлева.

Для жителей Екатеринбурга в Центральной городской клинической больнице № 6 (ЦГКБ № 6) работает городское амбулаторно-консультативное отделение аллергологии и иммунологии. Перед тестированием в процессе сбора анамнеза медики уточняют у пациента связь имеющихся симптомов с воздействием аллергена, наличие реакций на пищу и лекарства, а также аллергических заболеваний в детстве и наследственной предрасположенности. Анамнез помогает заподозрить причину аллергии и в дальнейшем установить верный диагноз.

По словам заведующей отделением, к. м. н., врача-пульмонолога, врача аллерголога-иммунолога ЦГКБ № 6 Анны Петуховой, общий анализ крови является информативным методом. В этом случае самой важной клеткой для аллерголога-иммунолога будет эозинофил, так как он играет ключевую роль в развитии аллергического воспаления.

"Еще одним методом лабораторной диагностики является определение иммуноглобулинов E специфических в сыворотке крови — эти белковые молекулы запускают каскад аллергических реакций в организме. В текущем году мы провели уже более 500 различных исследований", — пояснила Анна Петухова.

Направить пациента в СОКБ № 1 или Городское амбулаторно-консультативное отделение аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 может лечащий врач по месту жительства при наличии медицинских показаний. В случае выявления у человека объективных признаков аллергического заболевания и неэффективности стартовой терапии врач записывает пациента на консультацию к профильным специалистам учреждения здравоохранения.

Аллергия — ошибка в работе иммунной системы, при которой безопасные для организма факторы внешней среды распознаются как враждебные. Она может поражать многие органы и системы человеческого организма, но чаще всего — дыхательные пути, кожу, желудочно-кишечный тракт.

Ранее "Областная газета" писала, что детская больница № 11 Екатеринбурга присоединилась к единой медицинской цифровой платформе.

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