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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 июля 2023, 09:51

На западе Свердловской области врачи освоили высокотехнологичную методику помощи пациентам с инсультами

Хирургическая операция

Применение тромбоэкстракции стало возможным благодаря поставке в медучреждение современного томографа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Красноуфимской районной больницы впервые в своей практике применили высокотехнологичную методику тромбоэкстракции. Они спасли жизнь 55-летнего мужчины с ишемическим инсультом. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Новый опыт щадящего вмешательства стал возможным благодаря дооснащению первичного сосудистого отделения медучреждения современным оборудованием. Борьба с сердечно-сосудистыми катастрофами является важнейшей частью нацпроекта "Здравоохранение", поэтому специалисты все большего числа уральских больниц осваивают эффективные способы помощи пациентам с инсультами.

"Я работал на строительстве федеральной трассы, вышел на смену, как обычно. День был знойный, поэтому головокружение и потерю ориентации сначала объяснил жарой. Но коллеги вызвали скорую, в больнице врачи провели обследование и предложили операцию. Сейчас иду на поправку. Дома ждут жена, дети, внуки. Надеюсь, что скоро смогу вернуться к обычному ритму жизни", — поделился Анатолий Илюшкин.

В районной больнице Красноуфимска мужчине с инсультом восстановили проходимость сосудов методом тромбоэкстракции. Его применение стало возможным благодаря поставке в медучреждение современного томографа с функцией анализа результатов КТ-ангиографии коронарных артерий. На его приобретение из федерального бюджета было выделено более 40 миллионов рублей.

"Тромб у 55-летнего пациента извлекли специальными катетерами, инструментами для захвата и удаления. Можно сказать, что благодаря слаженной работе медиков человек заново родился", — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов лечения Красноуфимской районной больницы Айрат Хавыев.

Владение передовой методикой борьбы с ишемическими инсультами поможет врачам спасать жителей Красноуфимского, Артинского, Ачитского, Бисертского районов, а также граничащих территорий Пермского края и Республики Башкортостан. Ежегодно при сердечно-сосудистых катастрофах на базе больницы Красноуфимска проводится более тысячи сложнейших процедур. Объем высокотехнологичной медицинской помощи растет. Все большее количество уральцев возвращается к жизни, сохраняя физическую и интеллектуальную активность после разрушительного заболевания.

Ранее "Областная газета" писала, что нижнетагильские пациенты с инсультами начали получать высокотехнологичную помощь по новой методике.

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