Нижнетагильские пациенты с инсультами начали получать высокотехнологичную помощь по новой методике

Врачи городской больницы № 4 Нижнего Тагила (ГБ № 4) впервые успешно провели тромбоэкстракцию — механическое удаление тромба при остром нарушении мозгового кровообращения. Это наиболее эффективный высокотехнологичный способ лечения пациентов с ишемическим инсультом.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, спектр высокотехнологичной помощи уральцам с сосудистыми катастрофами расширяется благодаря региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Она утверждена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для достижения целевых показателей национального проекта "Здравоохранение".
"Эта высокотехнологичная операция проводится с минимальными рисками для пациента и не имеет возрастных ограничений. В результате малотравматичного вмешательства у человека появляется не только шанс на жизнь, но и возможность сохранить ее полноценное качество", — рассказал заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной хирургии ГБ № 4 Нижнего Тагила Вадим Карасев.
При госпитализации пациента с инсультом незамедлительно собирается мультидисциплинарная бригада врачей. Невролог определяет степень поражения головного мозга, рентгенолог обеспечивает искусственное кровоснабжение тканей при помощи мощного 128-срезового компьютерного томографа. В это время рентгенохирург через бедренную артерию вводит специальное устройство, с помощью которого из сосуда головного мозга извлекается закупоривший его тромб и при необходимости устанавливается стент.
По словам главного врача ГБ № 4 Нижнего Тагила Константина Аникина, в больнице для повышения доступности медицинской помощи применяются новейшие технологии в лечении острых нарушений мозгового кровообращения.
"Достижению максимального результата способствуют круглосуточные телеконсультации со специалистами регионального сосудистого центра, а также ранняя реабилитация на этапе поступления пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии", — отметил Константин Аникин.
Для широкого применения тромбоэкстракций ГБ № 4 имеет все необходимое оборудование. На приобретение расходных материалов направлено 8,5 миллионов рублей.
Отметим, что в неврологическом отделении ГБ № 4 ежегодно проходят лечение более тысячи жителей Горнозаводского округа, у которых диагностирован инсульт. Из них 53% — пациенты из прикрепленных к нижнетагильской больнице территорий.
Как подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, в регионе выстраивается эффективная система оказания медицинской помощи всем свердловчанам, в том числе тем, кто проживает в отдаленных территориях региона.
"Спасать жизни пациентов с сосудистыми катастрофами помогает экстренная транспортировка бригадами скорой помощи в ближайшие межмуниципальные медицинские центры, где специалисты владеют уникальными методиками лечения. При необходимости консультативную помощь коллегам благодаря телемедицине оказывают врачи профильных центров Екатеринбурга", — добавил Андрей Карлов.
Ранее "Областная газета" писала, что в ЦГКБ № 3 Екатеринбурга грамотное наставничество позволяет выпускникам медвуза занимать руководящие должности.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».