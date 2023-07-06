Евгений Куйвашев поручил обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта заявленных в 2023 году медучреждений и школ

В 2023 году благодаря проекту в регионе запланировано обновление 23 школ. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства поручил кабмину обеспечить своевременное проведение капитального ремонта образовательных и медицинских учреждений. Особое внимание должно быть уделено эффективному использованию средств федерального бюджета на данные цели.

«Объем работы большой. В соответствии с поручением Президента России Свердловская область, как и другие регионы, с прошлого года реализует региональный проект модернизации школьных систем образования. Всего в 2023 году необходимо отремонтировать и оснастить 23 школы. Кроме того, в этом году с привлечением федеральных средств капитально ремонтируется 28 объектов здравоохранения», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Глава региона поручил тщательно контролировать ход работ и освоение выделенных на ремонты средств во избежание срыва установленных сроков.

Отметим, что результатом реализации федеральной программы модернизации системы общего образования в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина к 2026 году станет реконструкция 170 зданий школ Свердловской области. В 2023 году благодаря проекту в регионе запланировано обновление 23 школ. На эти цели направлен 1 миллиард рублей из федерального бюджета и 429 миллионов рублей региональных средств. Капремонт будет проведен в школах Талицы, Камышлова, Режа, Ачита, Богдановича, Тавды, Ревды, Асбеста, Екатеринбурга, Кушвы, Артей, Ирбитского и Красноуфимского районов, Нижнего Тагила и Байкалово. Основной объем работ придется на период летних каникул.

«Для обеспечения завершения ремонта указанных школ представители министерства ведут еженедельный контроль выполнения работ подрядными организациями, в том числе выезжая на объекты», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Напомним, в целях выполнения поручения Президента России в Свердловской области по программе капремонта школ в 2022 году планировалось провести капремонт 28 зданий образовательных организаций. К концу прошлого года работы были завершены в 27 школах. Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, не была вовремя сдана из-за подрядчика, который не справился с обязательствами. Региональные власти заключили договор на выполнение работ с новой организацией. Объект был сдан 30 июня 2023 года, раньше намеченного срока.

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» нацпроекта «Здравоохранение» на капремонт 28 медицинских учреждений в этом году направлено 360 миллионов рублей. Из них средства федерального бюджета составляют почти 273 миллиона рублей.

В 2023 году запланировано строительство 28 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), в том числе в поселке Платина под Нижней Турой, деревне Корзуновка Ачитского района, поселке Сабик Шалинского района, деревнях Озерки и Увал Тавдинского района, деревне Контуганово Нижнесергинского района и других муниципалитетах региона. С начала текущего года уже открылись ФАПы под Алапаевском, Красноуфимском, в Слободо-Туринском районе.

«Также в 2023 году введены в эксплуатацию после капремонта взрослые поликлиники в Верхней Пышме, Ревде, Ирбите, детская поликлиника с бассейном в Нижнем Тагиле, продолжается обновление амбулаторных подразделений в Среднеуральске, Сысерти, Артемовском и других городах региона. На данный момент все работы ведутся в соответствии с графиком», — рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Глава регионального минздрава также добавил, что все ремонтируемые объекты будут сданы к концу этого года.

Программа модернизации системы образования предусматривает не только проведение капремонта зданий. Она включает комплекс мер, направленных на повышение качества образования, в том числе оснащение школ современными средствами обучения и воспитания, учебниками, повышение квалификации педагогических работников.

Ранее «Областная газета» писала, что в городской больнице Первоуральска после ремонта открылось гериатрическое отделение.

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