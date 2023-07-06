На Международном фестивале барбекю будет представлен макет Екатеринбурга из продуктов питания

Идея проекта — «рассказать» 300-летнюю историю Екатеринбурга с помощью продуктов. Фото: Николай Рыбин

В Екатеринбурге с 8 по 9 июля пройдет Международный фестиваль барбекю. В честь 300-летия уральской столицы в Историческом сквере будет презентован макет города из продуктов питания. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Гастротуризм активно развивается на Среднем Урале при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и вносит свой вклад в решение задач нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в части увеличения внутреннего и въездного турпотока. Фестиваль барбекю — одно из самых известных и любимых событий Свердловской области, которое собирает гостей из разных регионов нашей страны и из-за рубежа», — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

По словам директора фестиваля Наталии Черепановой, идея проекта — «рассказать» 300-летнюю историю Екатеринбурга с помощью обычных продуктов. Для создания макета понадобилось 450 упаковок макаронных изделий, 50 килограммов специй, 50 литров глазури, по 20 килограммов риса, гречки и других круп, 10 килограммов печенья, 15 килограммов мака и манки, 5 килограммов шоколада, 100 литров клея, 100 листов пенопласта, 150 листов картона и 1 000 упаковок лапши быстрого приготовления. Размер готовой композиции — 3×20 метров.

Напомним, фестиваль барбекю проходит в Екатеринбурге с 2011 года. Он задумывался для популяризации местных производителей. В его рамках открыто несколько тематических площадок: «Барбекю-парк», где популярные рестораны под открытым небом представят свои блюда, «Сырная улица», на которой представлена продукция местных фермеров, «Зеленая улица». В программе также чемпионат по приготовлению барбекю, мастер-классы от ведущих шеф-поваров, дегустация фермерских продуктов и продажа товаров малых мануфактур.

На площадке будут работать лаундж-зона с кинотеатром и показом роликов о путешествиях по Уралу и фотозоны. Состоятся летние лектории о туристских возможностях Урала: об экологических маршрутах в природный парк «Оленьи ручьи», об аутентичной уральской кухне, о «Ласточках» в Каменск-Уральский, о музыкальных и исторических фестивалях, о брендовом «Императорском вагоне».

Вход на фестиваль свободный.

Фото: Николай Рыбин

Ранее «Областная газета» писала, что первые победители конкурса грантов на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области начали получать средства на реализацию своих проектов.

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