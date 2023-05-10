В Екатеринбурге Президентская академия обучит первых социальных координаторов

Задача социального координатора — оказывать комплексную социальную поддержку ветеранам СВО и их семьям. Фото: Павел Ворожцов

Первая группа социальных координаторов пройдет обучение в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС с 15 по 18 мая. Они будут помогать ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции (СВО).

"В Президентской академии на Урале пройдут обучение 130 специалистов из Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры. Основой станет специальная программа, разработанная федеральным кампусом Президентской академии", — приводит слова директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олега Гущина пресс-служба вуза.

Очное обучение по самым важным дисциплинам организовано Центром дополнительного профессионального образования Уральского института управления — филиала РАНХиГС.

Социальный координатор — это новая профессия. Ее задача — оказывать комплексную социальную поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Особое внимание будет уделяться семьям погибших. Специалист призван помогать ветеранам СВО и членам их семей в получении льгот, коммуникации с органами власти, решении различных правовых и бытовых вопросов, а при необходимости — оказывать психологическую поддержку.

Деятельность социальных координаторов будет организовывать созданный по решению Президента России фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а их подготовку — РАНХиГС.

Центр дополнительного образования Уральского института управления Президентской академии подготовил и другие программы профессиональной подготовки по данной тематике. В их числе: "Специалист по адаптации участников боевых действий". Программа рассчитана на 256 часов.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение.

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