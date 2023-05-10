В Екатеринбурге Президентская академия обучит первых социальных координаторов

Первая группа социальных координаторов пройдет обучение в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС с 15 по 18 мая. Они будут помогать ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции (СВО).
"В Президентской академии на Урале пройдут обучение 130 специалистов из Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры. Основой станет специальная программа, разработанная федеральным кампусом Президентской академии", — приводит слова директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олега Гущина пресс-служба вуза.
Очное обучение по самым важным дисциплинам организовано Центром дополнительного профессионального образования Уральского института управления — филиала РАНХиГС.
Социальный координатор — это новая профессия. Ее задача — оказывать комплексную социальную поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Особое внимание будет уделяться семьям погибших. Специалист призван помогать ветеранам СВО и членам их семей в получении льгот, коммуникации с органами власти, решении различных правовых и бытовых вопросов, а при необходимости — оказывать психологическую поддержку.
Деятельность социальных координаторов будет организовывать созданный по решению Президента России фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а их подготовку — РАНХиГС.
Центр дополнительного образования Уральского института управления Президентской академии подготовил и другие программы профессиональной подготовки по данной тематике. В их числе: "Специалист по адаптации участников боевых действий". Программа рассчитана на 256 часов.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение.
Еще по теме:
- Дети добровольцев — участников СВО получат приоритет при зачислении в детсады и школы
- В России предложили ввести награду для трудовых коллективов за заслуги в период спецоперации
- Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков участников СВО
Сюжет
Специальная операция
Главные события СВО