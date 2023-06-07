Владимир Якушев призвал не допускать формального подхода в решении проблем участников СВО и их семей

Владимир Якушев провел совещание с ГФИ по работе филиалов фонда "Защитники Отечества". Фото: пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа запуск отделений фонда "Защитники Отечества" в регионах. Он акцентировал внимание на том, что формальный подход к работе недопустим.

"Поддержка защитников Отечества и их семей — наше общее дело. Участники специальной военной операции должны знать, что ни они, ни их близкие никогда не останутся один на один с проблемами. Это важнейшая задача, и от нее во многом зависит достижение целей специальной военной операции", — приводит слова Владимира Якушева пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Владимир Якушев добавил, что по всем вопросам, с которыми обращаются участники специальной военной операции (СВО) и их родные, должна быть оказана индивидуальная, адресная поддержка. Особое внимание следует уделять семьям погибших: деликатно и бережно помогать им справляться со всеми трудностями.

Напомним, региональные отделения фонда "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента Владимира Путина, открылись во всех субъектах Уральского федерального округа. Они оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

В отделениях фонда можно будет получить помощь в вопросах социальной адаптации, трудоустройства, обучения. Предусмотрена работа по психологической поддержке, помощь с обеспечением медикаментами, современными протезами, с адаптацией жилья под потребности инвалидов.

Работают в филиалах фонда "Защитники Отечества" социальные координаторы, которые занимаются персональным сопровождением участников СВО и их семей.

Контактные данные о работе филиалов фонда в регионах УрФО: Филиал фонда "Защитники Отечества" в Свердловской области Екатеринбург, ул. Малышева, 31д, тел. +7 (343) 227-49-69 @vk.com/zashchitniki_so,

@ok.ru/group/70000002561932,

@t.me/Zashchitniki_SO Филиал фонда "Защитники Отечества" в Челябинской области Челябинск, ул. Смирных, 21а, тел: +7 (351) 731-70-05, +7 (351) 214-66-01, +7 (351) 214-64-89, +7 (351) 731-70-04 @vk.com/fond_zo74,

@t.me/fond_zo74,

@ok.ru/group/70000002764045 Филиал фонда "Защитники Отечества" в Курганской области Курган, ул. Володарского, д. 105, тел.: + 7 (3522) 44-35-05, +7 951 263-80-17 @vk.com/public220936763 Филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Тюмень, переулок Приисковый, д. 12, тел: +7 (3452) 69-69-02 @ok.ru/group/70000002704555,

@vk.com/gosfondsvotmnobl,

@t.me/gosfondsvotmnobl Филиал фонда "Защитники Отечества" в ХМАО — Югре Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, блок "А", 8 800 301-44-43 @t.me/gosfond_86,

@vk.com/86gosfond,

@ok.ru/group/70000002699288 Филиал фонда "Защитники Отечества" в ЯНАО Салехард, ул. Республики, д. 73, +7 (3492) 25-21-05 @t.me/zashchitnikiotechestvaYANAO Режим работы у большинства филиалов — по будням с 9:00 до 18:00.

Напомним, в Свердловской области продлены региональные меры господдержки для детей из семей участников СВО.

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