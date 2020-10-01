В Екатеринбурге автобус №24 перестал заезжать на Широкую Речку. Фото: Александр Исаков.

В Екатеринбурге автобус №24 "пос. Мичуринский (школа) – УрФУ" изменил маршрут движения. С сегодняшнего дня он перестал заезжать на Широкую речку.

Известно, что заезд на остановку "Широкая Речка" был проблемным. Из-за него время в пути увеличивалось почти на 20 минут. При этом данный остановочный пункт находится всего в 500 метрах левее от основного пути автобуса, проходящего по ул. Суходольской.

С 1 октября автобусам № 24 разрешили отказаться от лишних манёвров. Добраться до остановки "Широкая Речка" можно на коммерческих маршрутах № 48 "ст. Широкая речка – ст. Горбольница №7" и № 64 "ст. Компрессорный микрорайон – ст. Сады (пос. Мичуринский)".

Добавим, сегодня в столице Урала сузили проезд по мосту в переулке Низовой. Ограничения связаны с аварийным состоянием путепровода. Они продлятся минимум до 30 ноября.

Кроме того, до 1 ноября в городе закрыли улицу Лобкова от Бабушкина до Стачек. Объехать закрытый его можно будет по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова.

Читайте также:

Власти Екатеринбурга озвучили меры по улучшению транспортного обслуживания горожан.

В Екатеринбурге сократят интервалы движения трёх автобусных маршрутов.