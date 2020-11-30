В Екатеринбурге открыли обновлённый мост через реку Исток. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня в Октябрьском районе Екатеринбурга открыли обновлённый мост через реку Исток. Общественный транспорт возобновит своё движение по нему уже завтра.

Долгое время путепровод на улице Реактивная находился в аварийном состоянии и нуждался в обновлении. В ходе ремонтных работ была проведена замена пролёта строения и его опор. Там также появились пешеходные дорожки.

"Теперь по этому современному и безопасному мостовому сооружению будет запущено движение автомобильного транспорта, в том числе и общественного", – отметил директор МКУ "Городское благоустройство" Антон Козлов.

Движение автобусных маршрутов №29 "п. Исток – мкн.Компрессорный – ст. Кольцово" и 45 "Восточная – п. Исток" по мосту возобновится уже завтра, 1 декабря. Маршрут №45а отменяется. Этого момента жители Октябрьского района ждали ровно 4 месяца – с 1 августа, когда мост был закрыт на реконструкцию.

По данным пресс-службы мэрии, в ближайшее время завершатся все работы по благоустройству дорожно-транспортной инфраструктуры и объект будет полностью сдан в эксплуатацию.

Добавим, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге продлили ограничение движения по улице Чкалова (от Шаумяна до Депутатской). Данный участок будет закрыт до 31 декабря.

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