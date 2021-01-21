В Екатеринбурге снова образовались пробки

Дорожная ситуация сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Утро в уральской столице снова началось с пробок. Дорожная ситуация сейчас оценивается в 9 баллов.

По данным сервиса Яндекс.Карты, наиболее серьёзные заторы наблюдаются на въездах в город. На дублёре Сибирского тракта движение скопившихся машин осложняется ДТП, возникшем на пересечении с Сиреневым бульваром. Автомобилисты стоят на развязке у концерна "Калина", Сибирском и Кольцовском трактах, улице Щербакова.

Также трудности с проездом возникли в переулке Базовый, на Объездной дороге, на улицах Владимира Высоцкого, 8 Марта, Амундсена, Вильгельма де Геннина, Халтурина, Челюскинцев, Гражданская, Черепанова, Советская, Гурзуфская, Посадская, Репина, Фурманова.

На центральных улицах обстановка чуть лучше. На проспекте Ленина движение осложнено лишь на некоторых участках. То же можно сказать и про улицы Малышева и Куйбышева.

ДТП зафиксированы на Малышева (между Толмачёва и Пушкина), на Макаровском мосту, на Посадской (рядом с перекрёстком с Гурзуфской), на Белинского (у дома №157). Сразу несколько дорожных аварий случилось на Объездной.

Фото: Яндекс.Карты

Отметим, в последние дни пробки в часы пик в Екатеринбурге стали традиционными. Так, например, вчера утром заторы на дорогах оценивались в 7 баллов, а вечером - достигали 10. Основная причина этого - некачественная уборка улиц от снега. Накануне Госавтоинспекция Свердловской области выразила недовольство качеством уборки снега, до этого прокуратура внесла врип главы города Алексею Орлову представление за плохую уборку снега в Екатеринбурге.

Читайте также:

В Екатеринбурге сломавшийся поезд заблокировал Сибирский тракт: возникли задержки автобусов.