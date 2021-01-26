В Екатеринбурге на ЖБИ возобновили движение трамваев по графику

В Екатеринбурге на ЖБИ возобновили движение трамваев по графику. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге специалисты МУП "Водоканал" устранили прорыв трубопровода. Инцидент произошёл накануне в микрорайоне ЖБИ.

Как ранее сообщала "Областная газета", в понедельник рано утром из-за коммунальной аварии произошло подтопление трамвайных путей в пролёте остановок "Каменные палатки" и "Новгородцевой". Движение трамваев было временно перекрыто. На линию вышли пять дополнительных автобусов, курсирующих по маршруту №61 "ст. Пехотинцев – ст. 40 лет ВЛКСМ".

По данным пресс-службы мэрии, в 5:45 26 января последствия коммунальной аварии были полностью ликвидированы. Общественный транспорт курсирует по установленному графику.

Добавим, сегодня на дорогах уральской столицы снова образовались пробки. Сложнее всего было выехать из микрорайона ЖБИ. На улицах Владимира Высоцкого и Сыромолотова возникли сильные заторы.

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