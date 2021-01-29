Возобновляются рейсы в Дубай из Екатеринбурга

"Уральские авиалинии" начинают летать в Дубай еженедельно. Фото: Евгения Скачкова

После новости об открытии аэропорта Кольцово для международных перелётов авиакомпании начали заявляться на перевозку пассажиров по разным направлениям. Стало известно, что "Уральские авиалинии" и Fly Dubai возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Дубай.

В расписании Кольцово также значится рейс "Уральских авиалиний" из Антальи.

"Мы вновь будем перевозить жителей Урала в Дубай без пересадок. Рейсы Екатеринбург – Дубай – Екатеринбург стартуют с 14 февраля. До конца марта рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до 4 раз в неделю. Стоимость от 16 500 рублей в одну сторону и от 32 000 рублей за билет туда-обратно", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

К слову, ранее Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал "Областной газете", что среди зарубежных направлений основным спросом у уральцев пользуются ОАЭ.

Известно также, что с 1 февраля из Кольцово разрешено летать в Армению и Белоруссию. В феврале из Екатеринбурга будет совершено не менее двух вылетов в Ереван.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Фото: онлайн-табло Кольцово