В Екатеринбурге расширили список зон, где электросамокаты сбрасывают скорость

В список вошёл в том числе сквер у Дома Севастьянова по проспекту Ленина. Фото: Галина Соловьёва

Скверы и парки Екатеринбурга поплнили список зон, где электросамокаты автоматически сбрасывают скорость до 15 км/ч. К такому соглашению пришли администрация города и один из сервисов шеринга электросамокатов - Whoosh.

С сегодняшнего дня ограничения введены также в скверах на пр. Ленина, у Дома Севастьянова, вдоль плотины Гордского пруда, на площади у Театра драмы, в парках имени ХХII Партсъезда, Павлика Морозова, в Дендропарке около УрФУ, в Харитоновском саду и других местах.

Публикуем полный список зон, где вводятся ограничения скорости для электросамокатов:

Фото: зоны ограничений скорости для самокатов

Фото: зоны ограничений скорости для самокатов

Пользователь не сможет разогнать там выше установленной скоростной отметки, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Раннее "Областная газета" поднимала проблему отсутствия правил использования самокатов. На этом фоне администрация Екатеринбурга начала предпринимать попытки урегулировать движение этого транспорта по улицам города.

Напомним, что с 27 мая Whoosh также установил ограничение по скорости в центре Екатеринбурга - на набережной, на ул. Вайнера, в дендропарке у "Гринвича", в парке "Зелёная роща", - а также в отдалённых участках - ЦПКиО им. Маяковского, и в парке около "Ботаника молла". Обсуждается введение запрета на парковку самокатов на велодорожках и узких тротуарах.

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