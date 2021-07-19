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Общество / Авто и транспорт
19 июля 2021, 21:17

Стал известен предварительный маршрут участка трассы Казань – Екатеринбург

ремонт дороги

Протяжённость участка составит свыше 270 километров. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны подробности строительства скоростной автодороги Казань – Екатеринбург. Протяжённость участка трассы М-12 – Дюртюли - Ачит – составит 274 километра.

Дорога будет четырёхполосной. Расчётная скорость – 120 километров в час, говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок.

Фото: документация

Уточняется, что объект должен пройти через Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Ранее уже сообщалась, что высокоскоростная магистраль может быть проложена через трассу Р-242 Пермь – Екатеринбург.

Фото: документ

В настоящее время Госкомпания "Автодор" ищет подрядчика, который займётся разработкой документации по планировке территории по объекту: "Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит". Максимальная стоимость контракта составляет 883 млн 775 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Ранее "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Стоимость же проезда будет зависеть от спроса и категории транспортного средства. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.

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Областная газета Свердловской области

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