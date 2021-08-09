В Екатеринбурге построят трамвайную ветку в Новокольцовский

Строительство предложено вести компании, которая сейчас строит объекты Универсиады. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в сторону Новокольцовского микрорайона протянут трамвайную ветку. Сейчас там строят деревню Универсиады.

Постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для размещения трамвайной линии подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Оно размещено на сайте горадминистрации.

Новый путь возьмёт начало от трамвайного кольца на ул. Юлиуса Фучика. Дальше он проследует по улицам Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару. Строительство предложено вести компании "Синара-Девелопмент".

Предполагается, что трамвайная ветка станет дополнением к наземному метро. Сейчас его в городе нет, но есть готовый проект. В перспективе это сделает Новокольцовский более доступным.

Напомним, сейчас в этом микрорайоне идёт строительство Деревни Универсиады. После завершения игр, построенные объекты передадут учащимся УрФУ - здесь будет студенческий капмус. В него будут входить общежития, медиацентр и спортивная инфраструктура. Строительством объектов Универсиады занимается "Синара-Девелопмент", она является единственным подрядчиком Универсиады-2023.

6 июля началось официальное строительство Новокольцовского как нового микрорайона.