В Екатеринбурге в третий раз продлили перекрытие улицы Окружной

Ремонт дороги должен был завершится ещё 25 июня, но каждый раз сроки сдвигают. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге вновь перенесли сроки завершения ремонтных работ на улице Окружной. В этот раз дорогу планируют открыть в конце сентября.

Закрытие движения транспорта по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской, и по проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской продлили до 28 сентября 2021 года. Дорогу перекрыли для капитального ремонта улицы 2-й Новосибирской.

Напомним, это уже третий перенос сроков завершения работ. Изначально планировалось, что ремонт закончат 25 июня, но позже сроки сдвинулись на 20 июля, а затем на 29 августа.

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