Авиакомпания "Россия" спустя почти шесть лет возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Египет

Полёт из уральской столицы на египетские курорты составит 6 часов. Фото: пресс-служба авиакомпании "Россия".

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновляет полёты из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Первый рейс вылетел на египетские курорты 29 сентября в 15:03.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, полёт из уральской столицы на египетские курорты составит 6 часов. Пассажиров из Екатеринбурга будут перевозить на самолёте Boeing 747. С точным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Последний рейс из Екатеринбурга в Египет авиакомпания "Россия" совершила почти шесть лет назад, в 2015 году.

Напомним, сейчас прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх осуществляет единственная авиакомпания - Air Cairo. С 8 октября полёты в Шарм-Эль-Шейх начнёт выполнять российская авиакомпания - RedWings. Она же с 7 октября должна запустить также рейсы в Хургаду. С 5 ноября авиарейсы между уральской столицей и египетскими курортами также будет осуществлять S7.