Готова проектно-сметная документация участка М-12 от Казани до Екатеринбурга

Для дороги планируют использовать более прочное покрытие. Фото: Павел Ворожцов

Завершилась разработка проектно-сметной документации по участку трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. Сейчас идёт подготовка территории.

Работа активно продолжается. Об этом сообщил на своей странице в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

"По дороге [участку трассы М-12 - прим. "ОГ"] до Екатеринбурга уже сделали проектно-сметную документацию, части приступили к подготовке территории, окончательно определили маршрут, активно эту работу продолжаем", - сказал он.

Ранее "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения его строительства – 2024 год.

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