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Общество / Авто и транспорт
12 ноября 2021, 16:50

Для трёх автобусных маршрутов введут новую остановку на Эльмаше

Veer Mall

Остановку организуют у ТЦ "Veer Mall". Фото: Галина Соловьёва.

ЕМУП "Гортранс" анонсировало введение новой остановки для трёх автобусов. Она появится в микрорайоне Эльмаш, неподалёку от нового ТЦ.

С завтрашнего дня, 13 ноября, на маршрутах №96 "УЗТМ – Центр культуры", №96б "УЗТМ – ст. Березит" и №99 "УЗТМ – Окружное кладбище" вводится остановочный пункт "Veer Mall". Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться у дома №108д по проспекту Космонавтов в направлении посёлка Садового.

Напомним, ранее в уральской столицы была введена дополнительная остановка для автобусных маршрутов № 43, 58, 59.

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Областная газета Свердловской области

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