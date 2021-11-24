В Екатеринбурге до 16 декабря меняется схема движения автобусов №042 и 44

Изменения коснутся двух автобусных маршрутов. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге автобусы №042 ТЦ "Леруа Мерлен" – Химмаш и №44 Метро Ботаническая – Компрессорный изменят схему движения. Это продлится с 25 ноября по 16 декабря.

Изменения связаны со строительством теплосетей на участке улицы Саввы Белых (от Луганской до пер. Алма-Атинского).

Автобус №042 будет следовать по улицам Славянской – Дагестанской – Инженерной – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Самолётной – Южному проезду – Походной – Елизаветинскому шоссе – Новинской – Титова – 8 Марта – Академика Шварца – Самоцветному бульвару – Родонитовой – Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Щорса – Объездной автодороге – пер. Базовому.

По данным пресс-службы мэрии, на маршруте отменят остановку "Шварца" в направлении Саввы Белых. При этом введут одноимённую остановку в направлении Самолётной. Также высаживать пассажиров начнут на "Самолётной" в направлении Объездной автодороги.

Автобус №44 поедет по улицам Академика Шварца – Белинского – Щорса – Луганской – Кольцовскому тракту – Сибирскому тракту – Эстонской – Латвийской – Прибалтийской – Белоярской – Прибалтийской – Латвийской. Отменяются остановки "Шварца" (в направлении Саввы Белых) и "Саввы Белых" (в направлении Академика Шварца). В направлении объездной временно введут остановку "Самолётная".

Добавим, с сегодняшнего дня в уральской столице изменилась схема движения автобусных маршрутов №25 Высоцкого - Радиоколледж и №27 ЖБИ - СТЦ "Мега". Оба автобуса перенаправлены на открытый недавно дублёр Металлургов.

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