В новогодние праздники из Екатеринбурга запланированы вылеты по 79 направлениям

Новинкой сезона стали рейсы в Нур-Султан, которые откроются 27 декабря. Фото: пресс-службы Qazaq Air.

С 31 декабря по 9 января уральцы смогут вылететь из Екатеринбурга по 79 авианаправлениям. Благодаря этому у жителей региона появился более широкий выбор мест, где они могут отдохнуть на новогодние праздники.

Обычно в эту "жаркую пору" популярны туристические направления в пределах нашей страны. Так, на конец декабря - начало января, наряду с ежедневными рейсами в Москву и Санкт-Петербург, ожидается до шести вылетов в Калининград, до пяти - в Нижний Новгород. В Казань из столицы Урала во время долгих выходных запланировано до восьми рейсов. В Минеральные Воды в праздничные дни организуют шесть рейсов. В Сочи из Екатеринбурга можно будет отправиться на одном из 41 рейсов. Что, пожалуй, хорошая новость для тех, кто планирует отдохнуть на горнолыжных склонах Красной Поляны. Благодаря прямым рейсам до Новокузнецка любители активного отдыха в горах могут побывать на знаменитом курорте Шерегеш.

Что касается международных маршрутов, то в страны СНГ жители нашего региона смогут вылететь по 16 авианаправлениям. В их числе рейсы в Ереван, Баку, Минск. "Областная газета" уже сообщала о том, что с 27 декабря казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air запускает рейсы из Кольцово в Нур-Султан. Вылеты по этому направлению запланировали также "Уральские авиалинии" и Red Wings.

Вылеты в страны Европы уральцы могут совершить рейсами авиакомпаний "Уральские авиалинии" (Будапешт), "Победа", Nordwind и Turkish Airlines (Стамбул). В Дюссельдорф из Екатеринбурга можно отправиться на рейсе Euro Wings. Для любителей отдыха на море запланированы вылеты в ОАЭ, Доминикану, Турцию, Египет и на Кипр.

"С 31 декабря по 9 января ожидается до 20 вылетов в Дубай и Шарджу, до 23 отправлений в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, пять рейсов в Анталью, а также единичные рейсы в Ла-Роману, Пунта-Кану и Ларнаку", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Кольцово. - "Полеты на популярные курорты будут выполнять девять авиакомпаний".

Ранее наша газета писала, что из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в таджикский город Бохтар. А еще наше издание сообщало, что весной 2022 года может появиться прямое авиасообщение с Будапештом. Также мы рассказывали о самые популярные авианаправлениях из Екатеринбурга во время нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября.