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Общество / Авто и транспорт
13 января 2022, 15:59

Евгений Куйвашев рассказал, будут ли введены QR-коды в транспорте

Человек за кодом

QR-коды в регионе действовали в общественных местах. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о планах по введению новых коронавирусных ограничений. Вводить QR-коды в транспорте не планируется, но зато могут ужесточить наказание за нарушение масочного режима пассажирами.

Об этом Евгений Куйвашев рассказал на пресс-конференции.

«Мы не думали пока о QR-кодах на транспорте. Мы, единственное, хотим усилить контроль за масочным режимом серьёзными санкциями для перевозчиков, кто допускает к себе пассажиров без масок», – сказал глава региона.

Также не планируется вводить какие-то специальные ограничения на купелях в период Крещения. Но там будут следить за соблюдением противоэпидемических норм.

Напомним, свердловские власти не решились вводить QR-коды в транспорте. Зато они функционировали в торговых центрах, театрах, кинотеатрах и большинстве мест из сферы услуг.

В преддверии Нового года глава Среднего Урала отменил QR-коды в свердловских торговых центрах до 20 января, а в ресторанах и фитнес-залах до 15 января. Сегодня он сообщил, что во втором случае эта мера продляется также до 20 января.

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Областная газета Свердловской области

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