На Режевском тракте появятся новые участки для безопасного обгона

Обгонные участки существенно повысят безопасность движения, уменьшат количество ДТП. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на Режевском тракте будут построены новые обгонные участки. Работы по капитальному ремонту дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск сейчас идут на участке с 33-го по 46-й километры.

Капитальный ремонт участка общей протяженностью 12,6 километра начался в январе. Зимой дорожники расширили дорожное полотно, досыпали скальный грунт и уплотнили его. В мае начнут укладывать асфальтобетонные слои дороги. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На территории Березовского городского округа появятся участки для безопасного обгона. Первый из них, протяженностью 7,5 километра, будет введен в эксплуатацию уже в этом году, второй — в 2024 году.

По словам первого заместителя начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области, главного инженера Владимира Оглоблина, каждые сутки по двум полосам этой дороги проезжают более 6,7 тысячи автомобилей.

"Обгонные участки существенно повысят безопасность движения, уменьшат количество ДТП. По факту этот участок дороги станет четырехполосным", — отметил он.

Снижение аварийности и ДТП со смертельным исходом является одной из ключевых задач национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Отметим, автодорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск связывает областной центр с северо-востоком региона. Капитальный ремонт и создание обгонных участков повысят ее пропускную способность, сделают движение по ней комфортнее и безопаснее.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в Свердловской области отремонтируют более 84 километров местных и региональных дорог. На региональных трассах в порядок приведут 13 участков общей протяженностью более 61 километра. В Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 километра, обновят светофоры на 27 перекрестках. В Нижнем Тагиле проведут ремонт пяти участков дорог протяженностью 5,4 километра.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее на 127-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск строители начали монтаж балок первого пролета моста через железную дорогу.

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