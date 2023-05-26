В Екатеринбурге три улицы станут односторонними

Односторонним станет движение по улице Крутой, от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский, и по Таборинской, от Крутой до Проезжей. Фото: Алексей Кунилов

Центр организации движения Екатеринбурга предупредил автомобилистов, что на улицах Крутой, Таборинской, Проезжей и на автодороге в микрорайон Калиновский с конца июня 2023 года будут установлены знаки "Одностороннее движение". Об этом городскую администрацию неоднократно просили жители микрорайона Шарташ.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, односторонним станет движение:

по улице Крутой, от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский,

по улице Таборинской, от Крутой до Проезжей.

Отметим, что знак "Одностороннее движение" действует в отношении всех транспортных средств.

Ранее "Областная газета" писала, что на региональных трассах Свердловской области в этом году будет благоустроено более 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров.

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