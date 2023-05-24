В Екатеринбурге в этом сезоне будет отремонтировано 45 автомобильных дорог

Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова провела объезд объектов ремонта улично-дорожной сети. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"На данный момент на 17 точках работы ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах. Отставаний и нарушений у подрядных организаций нет — все в соответствии с графиками. Всего в этом сезоне предстоит привести в нормативное состояние 45 автомобильных дорог Екатеринбурга, 19 из них — общей площадью 289,6 тысячи квадратных метров и протяженностью 18,8 километра — в рамках БКД. Эту работу мы должны завершить до сентября", — рассказала Тамара Благодаткова.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, на улице Шейнкмана рабочие отремонтируют более 6 тысяч квадратных метров проезжей части и порядка 3 тысяч квадратных метров тротуаров. Планируется заменить бортовой камень и понизить его на пересечении проезжих частей и тротуаров.
На улице Репина завершилось восстановление 18,4 квадратных метров проезжей части. Строители также обновят тротуары на площади 2,4 квадратных метров.
Продолжается ремонт на участке улицы Евгения Савкова от Суходольской до автодороги в поселок Медный. На улице 8 Марта заканчивается ремонт проезжей части и тротуаров.
Напомним, на дороги Екатеринбурга нанесено уже 140 тысяч квадратных метров разметки.
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В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».