Пандемия не помешала свердловчанам вовремя платить взносы на капремонт

В 2020 году Фонд капитального ремонта Свердловской области собрал взносов на сумму 6,3 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В 2020 году собираемость взносов на капремонт в Свердловской области достигла почти 97%. По сравнению с предыдущим годом показатель не снизился, несмотря на пандемию коронавируса.

Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор Регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов, собираемость взносов, которые направляются только в общий котёл, в прошлом году составила 96,95%, что немного выше уровня 2019 года (96,62%). Собираемость всех взносов, в том числе тех, что формируются на спецсчетах, составила 96,71%. Годом ранее она была чуть выше (96,73%).

В денежном выражении Фонд капитального ремонта Свердловской области собрал в 2020 году 6,3 млрд рублей.

"За капремонт наши жители платили исправно, и даже немного лучше, чем в 2019 году. <...> Мы очень переживали, что эта статистика будет другой", - добавил Станислав Суханов.

Напомним, в апреле прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустинобъявил о начале действия моратория на начисление штрафных санкций за неоплаченную коммуналку, в том числе за оплату капремонта, для всех жителей страны. Это было сделано для тех, кто испытывает трудности с дистанционной оплатой услуг во время действия режима самоизоляции. С 1 января 2021 года мораторий перестал действовать.

Как оказалось, введение моратория никак не повлияло на собираемость взносов за капремонт в Свердловской области. Станислав Суханов предположил, что это связано с небольшим размером этой платы по сравнению с другими видами коммунальных услуг. "Когда люди выбирали, на чём сэкономить, они решали эту небольшую плату вносить, а за жилищно-коммунальные услуги плату задерживали. Потому что по ЖКУ падение (собираемости. - Прим. "ОГ".) было", - сказал представитель Фонда капремонта Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала о том, в каких территориях Среднего Урала самый низкий уровень собираемости средств на капремонт и почему.

С 1 января 2021 года размер минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 10 рублей 11 копеек с одного квадратного метра жилья в месяц.