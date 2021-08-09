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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 августа 2021, 16:35

В Свердловской области определили регоператора газоснабжения

газификация

В регионе ведутся работы по бесплатной подводке газа до границ домовладений. Фото: Станислав Савин.

Власти Свердловской области определили регионального оператора в сфере газоснабжения. Им стало открытое акционерное общество «ГАЗЭКС».

По данным первого замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, именно это предприятие является «крупнейшей газораспределительной организацией» в регионе. Через указанное ОАО и будут выстраиваться взаимоотношения с единым оператором газификации – ПАО «Газпром».

«Прежде всего это взаимодействие будет касаться финансовых вопросов, а именно – финансирования проектов социальной газификации и компенсации затрат газораспределительных организаций на строительство и ввод в эксплуатацию новых внутрипоселковых газопроводов», – передаёт слова министра департамент информполитики региона.

Добавим, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в российских регионах ведётся работа по бесплатной подводке газа до границ домовладений. С этой целью кабмином была разработана соответствующая «дорожная карта». Она предусматривает реализацию указанных задач посредством введения «единого оператора газификации».

В большинстве субъектов выполнять эту функцию будет ПАО «Газпром». Однако на Среднем Урале данная компания практически не представлена.

Ранее «Облгазета» писала, что в редакцию издания звонили жители Волчанска, Богдановича, Ревды, Туринска и других территорий. Свердловчане задают одни и те же вопросы: «А правда ли всё бесплатно или мы не понимаем? Как нам подать заявку на газ, и когда он будет?» Мы решили прояснить ситуацию…

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Областная газета Свердловской области

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