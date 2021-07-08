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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 июля 2021, 10:24

В Свердловской области создали штаб по развитию газификации и газоснабжения

Газовая труба рядом с домами

Возглавил новую структуру министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Фото: Алексей Кунилов

После обращения жительницы Краснотурьинска на "Прямую линию" с Президентом РФ в Свердловской области создали штаб по развитию газификации и газоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В состав регионального штаба вошли 30 человек, в том числе гендиректора компаний, снабжающих свердловчан "голубым топливом". Возглавил новую структуру министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Контроль за исполнением распоряжения губернатора возложен на замглавы региона Сергея Швиндта.

В самом документе говорится, что региональный штаб создан во исполнение апрельского распоряжения правительства о плане мероприятий по внедрению социально ориентированной и эконмически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ.

Напомним, что 30 июня в рамках "Прямой линии" с Владимиром Путиным прозвучало видеообращение свердловчанки Светланы Култыгиной. Она пожаловалась на то, что к её дому давно не могут подвести природный газ. После прозвучавшего обращения глава региона пообещал подключить пенсионерку к газу. Посёлок Медный рудник в Краснотурьинске газифицируют только к 2023 году, пока пенсионерке придётся обходиться дровами. Первую партию ей уже на следующий день доставили волонтёры.

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Ещё до "Прямой линии" Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан. Теперь гражданам не придётся платить за доведение газа до границы домовладения. Работы будут проходить за счёт инвестиционной надбавки газораспределительных организаций. Кроме того, единый и регоператоры могут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Публикуем распоряжение, подписанное губернатором Свердловской области и размещённое также на региональном интернет-портале правовой информации:

Фото: распоряжение
Фото: распоряжение
Фото: распоряжение
Фото: распоряжение
Фото: распоряжение
Областная газета Свердловской области

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